Украинцы в Праге вышли на митинг к посольству рф и обратились к россиянам

09:43 06 января Киев, Украина

В столице Чехии Праге украинцы устроили акцию у здания посольства россии, призывая россиян не поддаваться "преступным приказам своей власти" по мобилизации и не участвовать "в этой жестокой войне".



Об этом говорится в релизе организаторов акции — общественной инициативы Hlas Ukrajiny.





Митингующие призвали тех россиян, кого заставляют воевать в Украине, сдаваться в плен с помощью проекта



Одна из лидеров Hlas Ukrajiny в Праге Анастасия Сигнаевская, комментируя акцию, отметила, что нельзя игнорировать, что россия намерена закрыть границы для всех, кого можно будет мобилизовать и, как следствие, заставит воевать огромное количество людей, ставших заложниками ситуации. На фоне государственного учреждения россии украинцы во время акции растянули баннер с призывом сохранить свою жизнь и не совершать преступлений в чужой стране.Митингующие призвали тех россиян, кого заставляют воевать в Украине, сдаваться в плен с помощью проекта "Хочу жить" , а также распространять контакты проекта среди родственников и близких, которым может грозить мобилизация.Одна из лидеров Hlas Ukrajiny в Праге Анастасия Сигнаевская, комментируя акцию, отметила, что нельзя игнорировать, что россия намерена закрыть границы для всех, кого можно будет мобилизовать и, как следствие, заставит воевать огромное количество людей, ставших заложниками ситуации.