Украинцы в Польше основным источником новостей выбрали соцсети

14:43 12 января Киев, Украина





Об этом свидетельствуют результаты исследования "Медиапотребление и общественная активность украинцев, нашедших временное убежище Украинцы в Польше основным источником новостей о родине выбрали социальные сети - они составляют более двух третей всех привлеченных источников информации.Об этом свидетельствуют результаты исследования "Медиапотребление и общественная активность украинцев, нашедших временное убежище

переселенцев в Польше".

Соцсети выбрали основным источником информации 68% опрошенных, говорится в исследовании, среди причин выбора назвали скорость получения информации, удобство, большой выбор каналов и информативность.



Ведущую позицию среди соцсетей, согласно результатам опроса, занял Телеграмм. Для потребления новостей его использовали 64% респондентов, 44% назвали эту соцсеть главным источником информации из-за высокой оперативности.

"Фейсбук используют 56% опрошенных, как главный источник – 15%. Преимущество этой соцсети – автоматический подбор информации, недостаток – длительное время между публикацией новости и ее попаданием в ленту", - пишут исследователи.

Ютуб выбрал 51% респондентов, как главный источник – 12%; Он лучше подходит для просмотра телевизионных каналов и личных интервью.



Вайбер предпочли 47% опрошенных, как главный источник — 8%. Его выбирают из-за персонализации и чувства общения благодаря комментариям и рекомендациям.



Инстаграмм для потребления новостей используют 44%, как главный источник — 7%. Он привлекает своей оперативностью и лаконичностью, а также персонализацией пабликов, причастностью к личной жизни пользователей, говорится в исследовании.



Сайты новостей (включая новостные службы, такие как Google, укр.нет, униан.нет и т.д.) используют 18% участников опроса. Также этому источнику принадлежит 16% от суммарного времени потребления информации.



Телевидение выбрали 10% респондентов, его доля в суммарном потреблении равна 17%. Среди препятствий для свободного доступа к этому медиа:

отсутствие телевизора;

недопредставленность украинских каналов по местному телевидению;

недостаточное владение польским языком.

Большая часть потребления новостей приходится на телемарафон "Единые новости" - 60%.



Радио предпочитают 3% опрошенных (5% суммарного времени потребления новостей). Чаще его используют как фон — например, во время монотонной работы или вождения.



Печатные издания выбрали менее 1% респондентов, также им принадлежит менее 1% времени потребления. Их воспринимают как нечто устаревшее, подчеркнули исследователи.