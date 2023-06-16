Украинцы уверены в возможности страны отразить агрессию россии

15:25 08 июня Киев, Украина





При этом около 60% респондентов отметили, что для победы в войне необходимо достаточно длительное время: 25% считают, что необходимо больше года, 37% — полгода-год. Почти 20% оценивают необходимое для победы время до нескольких месяцев, еще около 20% пока не могут дать Абсолютное большинство украинцев (95%) уверены, что Украина сможет отразить нападение россии, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".При этом около 60% респондентов отметили, что для победы в войне необходимо достаточно длительное время: 25% считают, что необходимо больше года, 37% — полгода-год. Почти 20% оценивают необходимое для победы время до нескольких месяцев, еще около 20% пока не могут дать

ответ.

В то же время, по данным социологов, наблюдается рост числа тех, кто оценивает сроки для победы как длительные (свыше года). Больше всего таких среди самых молодых респондентов 18-35 лет (38%).

Кроме, того, согласно опросу, 71% украинцев считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении, 13% – противоположного мнения, еще 16% – не смогли оценить. Как и летом прошлого года, в настоящее время наблюдается небольшое уменьшение количества тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, и увеличивается количество неопределившихся в оценках. Во всех регионах и среди всех возрастов продолжает доминировать оценка направления как правильного.

Опрос провел социологическая группа "Рейтинг" 1-2 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера. В нем приняли участие 1000 респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.