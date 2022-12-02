Украинцы теперь будут перевыпускать свои водительские удостоверения каждые 10-15 лет
07:11 02 декабря Киев, Украина
Украинцы будут обязаны возобновлять свои водительские удостоверение каждые 10-15 лет, а водители транспортных компаний - каждые 5 лет.
Об этом сообщает заместитель председателя комитета ВР по транспорту и инфраструктуре Юлию Клименко.
"Сейчас мы работаем над гармонизацией законодательства о дорожном движении. Фактически, все водительские удостоверения будут перевыпущены", - отметила Клименко.
Она отметила, что водители транспортных компаний должны будут каждые пять лет возобновлять удостоверения. она же уточнила, что это распространенная европейская практика.
"Граждане это будут делать каждые 10-15 лет, в зависимости от того, в каком виде Верховная Рада примет закон", - подытожила Клименко.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии