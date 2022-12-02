Украинцы теперь будут перевыпускать свои водительские удостоверения каждые 10-15 лет

Украинцы будут обязаны возобновлять свои водительские удостоверение каждые 10-15 лет, а водители транспортных компаний - каждые 5 лет.

Об этом сообщает заместитель председателя комитета ВР по транспорту и инфраструктуре Юлию Клименко.