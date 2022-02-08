Украинцы стали меньше потреблять электричества

08:09 08 Февраль Киев, Украина

По итогам недели с 31 января по 6 февраля 2022 года Укрэнерго фиксирует уменьшение потребления электрической энергии жителями Украины.

Главной причиной снижения объем потребления в компании называют – потепление.



При этом, в Укрэнерго подчеркивают, что специальных отключений с целью уменьшения объемов потребления электроэнергии в течение последней на сегодня недели не происходило.



В отчете говорится, что все семь дней в Украине одновременно и без перебоев функционировали 15 энергоблоков атомных электростанций, а их суммарная мощность по данным с понедельника по пятницу (с 31 января по 4 февраля 2022) составила свыше 13 гигаватт.



Отдельно сообщается, что доля производимой электроэнергии в покрытии погрузки выросла до 61% по сравнению с 55% неделей раньше. В это же время снизилось среднее значение суточного производства энергии на тепловых электростанциях – на 21,3%. Это произошло в связи со снижением объемов потребления населением Украины, а также с ростом генерации АЭС. К слову, доля погрузки ТЭС достигла всего 20%.



Следует также добавить, что по состоянию на понедельник, 7 февраля, имеются 713,7 тысяч тонн запасов угля на ТЭС, из которых газового – 647,7 тысяч тонн, а антрацитового – 66 тысяч тонн.