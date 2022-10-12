Украинцы стали менее негативно относиться к ОУН-УПА

12:59 12 октября Киев, Украина

Количество людей, негативно оценивающих деятельность Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) уменьшилось более чем в 5 раз начиная с 2013 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).



Результаты были обнародованы на странице института.



Социологи в 2013 году задали вопрос украинцам о восприятии деятельности ОУН-УПА во время Второй мировой войны. В сентябре 2022 года социологи повторили опрос.



Согласно результатам, с 2013 года более чем в 5 раз стало меньше тех, кто негативно оценивает деятельность ОУН-УПА – с 42% до 8%. В то же время, с 22% до 43% возросла доля тех, кто положительно оценивает деятельность ОУН-УПА.

Также с 27% до 37% стало больше выбравших вариант "трудно сказать наверняка, негативно или положительно".



В 2013 году во всех регионах, кроме Запада, было больше тех, кто негативно оценивал деятельность ОУН-УПА, по сравнению с теми, кто оценивал положительно. В 2022 году во всех регионах Украины больше положительно относится к организации.



На Западе 57% респондентов оценивают деятельность ОУН положительно, негативно оценивают 4%. В Центре соотношение 43% против 6%, на Юге – 37% против 11%, на Востоке – 27% против 16%.



Во всех возрастных категориях наблюдается улучшение отношения к ОУН-УПА. Среди всех возрастных категорий доля оценивающих положительно преобладает долю тех, кто оценивает отрицательно.



Опрос провел КМИС 7-13 сентября 2022 методом телефонных интервью. Опрошены 1025 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины. Статистическая погрешность не превышала 3,4%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.