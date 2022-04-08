Украинцы стали чаще покупать подержанные автомобили. Топ 10

Пандемия ударила по карманам украинцев - среди автолюбителей вырос спрос на подержанные автомобили.
По итогам первого полугодия 2021 года на украинские номера перешли 195,5 тыс. ввезенных из других стран легковых авто, бывших в эксплуатации, что на 40% больше, чем годом ранее.
В частности, в июне 2021-го на украинские номера перешли 35,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, сообщает Укравтопром.
Как сообщалось, новых легковых авто за месяц было зарегистрировано 8,8 тыс. шт. Таким образом, растаможенный секонд-хенд занял 80% первичного рынка легковых авто.
По сравнению с прошлым годом июньские регистрации б/у иномарок выросли на 23%.
Самой популярной маркой среди подержанных иномарок стала немецкая Volkswagen. За месяц украинцы зарегистрировали 6083 Фольксвагенов с пробегом.
Второй результат у Ford, владельцами подержанных автомобилей этой марки стали 3480 украинских автомобилистов.
На третьем месте Renault — 3002 растаможенные и зарегистрированные машины.
ТОП-10 моделей авто с пробегом, зарегистрированных в июне выглядит так:
По итогам первого полугодия 2021 года на украинские номера перешли 195,5 тыс. ввезенных из других стран легковых авто, бывших в эксплуатации, что на 40% больше, чем годом ранее.
В частности, в июне 2021-го на украинские номера перешли 35,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, сообщает Укравтопром.
Как сообщалось, новых легковых авто за месяц было зарегистрировано 8,8 тыс. шт. Таким образом, растаможенный секонд-хенд занял 80% первичного рынка легковых авто.
По сравнению с прошлым годом июньские регистрации б/у иномарок выросли на 23%.
Самой популярной маркой среди подержанных иномарок стала немецкая Volkswagen. За месяц украинцы зарегистрировали 6083 Фольксвагенов с пробегом.
Второй результат у Ford, владельцами подержанных автомобилей этой марки стали 3480 украинских автомобилистов.
На третьем месте Renault — 3002 растаможенные и зарегистрированные машины.
ТОП-10 моделей авто с пробегом, зарегистрированных в июне выглядит так:
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