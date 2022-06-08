Украинцы создали самое большое NFT-изображение в мире для Илона Маска

«27 февраля, через три дня после вторжения россии в Украину, Маск объявил, что Starlink активирован в Украине и что терминалы направляются в страну. Это произошло по официальному запросу украинской власти. Starlink очень помог в налаживании связи в пострадавших от войны регионах. Зеленский выразил публичное спасибо Маску. Но мы считаем, что этого недостаточно, чтобы показать нашу украинскую щедрость и гостеприимство. Поэтому мы решили сделать самый большой NFT в истории, наполнить его вместе с хорошими людьми, детьми, и принести это тепло Илону Маску», – пишут представители Кеікі.