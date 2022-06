Украинцы создали самое большое NFT-изображение в мире для Илона Маска

Украинский стартап Кеікі помог детям создать самое большое в мире NFT . Его собираются подарить Илону Маску в знак благодарности за поддержку Украины.Самое большое NFT-изображение в мире состоит из рисунков 20 детей-беженцев, проект называется The Big Thank You Elon. Размер этого NFT – 30000х30000 пикселей. Предыдущий рекорд установила работа Everydays – The First 5000 Days креатора Beeple, она имела размеры 21069×21069 пикселей.Среди сцен, изображенных на NFT, – Маск, передающий Starlink овце на ферме, а также его лицо в стиле мультсериала «Король горы».