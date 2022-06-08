Украинцы создали самое большое NFT-изображение в мире для Илона Маска

16:27 08 июня Киев, Украина

Украинский стартап Кеікі помог детям создать самое большое в мире NFT. Его собираются подарить Илону Маску в знак благодарности за поддержку Украины.

Самое большое NFT-изображение в мире состоит из рисунков 20 детей-беженцев, проект называется The Big Thank You Elon. Размер этого NFT – 30000х30000 пикселей. Предыдущий рекорд установила работа Everydays – The First 5000 Days креатора Beeple, она имела размеры 21069×21069 пикселей.

Среди сцен, изображенных на NFT, – Маск, передающий Starlink овце на ферме, а также его лицо в стиле мультсериала «Король горы».
«27 февраля, через три дня после вторжения россии в Украину, Маск объявил, что Starlink активирован в Украине и что терминалы направляются в страну. Это произошло по официальному запросу украинской власти. Starlink очень помог в налаживании связи в пострадавших от войны регионах. Зеленский выразил публичное спасибо Маску. Но мы считаем, что этого недостаточно, чтобы показать нашу украинскую щедрость и гостеприимство. Поэтому мы решили сделать самый большой NFT в истории, наполнить его вместе с хорошими людьми, детьми, и принести это тепло Илону Маску», – пишут представители Кеікі.