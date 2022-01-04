Украинцы создали новогоднее LED-шоу на небоскребе «Бурдж Халифа» в Дубае

15:00 04 Январь Киев, Украина





Для 828-метрового фасада здания, являющегося огромным LED-экраном, украинцы создали 8-минутное шоу, состоявшее из Украинская компания Magic Innovations создала новогоднее LED-шоу для самого высокого в мире здания «Бурдж Халифа» в Дубае, ОАЭ . Шоу под названием Eve of Wonder посмотрели миллионы людей.Для 828-метрового фасада здания, являющегося огромным LED-экраном, украинцы создали 8-минутное шоу, состоявшее из

более 200 сцен.

Magic Innovations подготовили проект менее чем за 2 месяца.



Перед тем, как создать инсталляцию для Бурдж Халифа, Magic Innovations победили на Фестивале света в Берлине, где их инсталляцию транслировали на самое высокое сооружение в Германии, Берлинскую телебашню.



Эту работу, а также 3D-проекцию Magic Innovations к празднику Курбан-байрам оценили представители компании, занимающейся обслуживанием "Бурдж Халифа". Они предложили Magic Innovations подготовить видео к Новому году.