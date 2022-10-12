Украинцы, снижайте потребление электроэнергии во время вечернего пика

Украинцев призывают не включать мощные электроприборы во время вечернего пика потребления. Соответствующее обращение в понедельник, 10 октября, обнародовала пресс-служба Укрэнерго.
Отмечается, что в связи с повреждением ракетными обстрелами магистральных электросетей Киевского региона НЭК Укрэнерго ввела график аварийных отключений потребителей в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире.
Укрэнерго подчеркивает, что ограничивать потребление электроэнергии больше всего необходимо в вечерние часы, когда традиционно наблюдается пик потребления.
Отмечается, что, следуя этим простым рекомендациям, можно обезопасить электросети региона от перегрузок и риска дополнительных аварий.
В Укрэнерго также добавили, что работы по восстановлению нормального питания Киева и области, будут выполнены в кратчайшие сроки.
Ранее стало известно, что на Харьковщине частично вернули электроснабжение. Полностью обесточенными остаются четыре области – Львовская, Полтавская, Сумская и Тернопольская.
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