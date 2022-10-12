Украинцы, снижайте потребление электроэнергии во время вечернего пика

17:09 10 октября Киев, Украина

Украинцев призывают не включать мощные электроприборы во время вечернего пика потребления. Соответствующее обращение в понедельник, 10 октября, обнародовала пресс-служба Укрэнерго.

Отмечается, что в связи с повреждением ракетными обстрелами магистральных электросетей Киевского региона НЭК Укрэнерго ввела график аварийных отключений потребителей в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире.

Укрэнерго подчеркивает, что ограничивать потребление электроэнергии больше всего необходимо в вечерние часы, когда традиционно наблюдается пик потребления.

"В этой связи призываем жителей Киевщины и регионов, где сейчас действует график аварийных отключений, добровольно уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы – с 17:00 до 22:00. Рекомендуем включать мощные бытовые электроприборы, такие как стиральные машины, бойлеры, кондиционеры и т.д., только ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, следуя этим простым рекомендациям, можно обезопасить электросети региона от перегрузок и риска дополнительных аварий.

В Укрэнерго также добавили, что работы по восстановлению нормального питания Киева и области, будут выполнены в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что на Харьковщине частично вернули электроснабжение. Полностью обесточенными остаются четыре области – Львовская, Полтавская, Сумская и Тернопольская.