Украинцы смогут слушать аудиогиды на украинском языке в музеях Египта

Министр туризма и древностей Египта рассказал, что теперь украинцам доступны аудиогиды в новых музеях Египта. Халеда Аль-Анани рассказал, что правительство страны обновило в большинстве музеях страны возможность слушать экскурсии на украинском языке.

"Я запросил у украинского посольства вариант оформления аудиогида через QR-код, который можно будет загружать и прослушивать", - сказал Аль-Анани.

Министр сообщил, что в прошлом году были открыты новые исторические музеи в самых популярных местах отдыха украинцев - Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, а в этом - Музей египетской цивилизации в Каире. В ближайших планах создание 20 новых, плюс ежегодное обновление 20% существующих музеев. Все они будут иметь украинские аудиогиды.

Накануне на пресс-конференции министр заявил, что правительство Египта дало распоряжение отелям, в которых отдыхают украинские туристы, предоставлять услуги на украинском языке. Также он рассказал о предстоящем появлении горячей линии для украинцев в Египте.