Украинцы смогут пересылать паспорта по почте. Какие условия

08:01 18 января Киев, Украина

Правительство Украины внесло изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи. Теперь украинцы смогут пересылать документы, в частности паспорта, по почте.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Относительно паспортов гражданина Украины и удостоверения личности возвращения в Украину правило действует на период военного положения и карантина.
"Разрешена пересылка в международных регистрируемых почтовых отправлениях паспортов гражданина Украины для выезда за границу, а также в период действия военного положения или на период, истекающий в последнее число месяца, в котором завершается действие карантина, установленного на территории Украины КМУ, паспортов гражданина Украины, удостоверение личности на возвращение в Украину", - говорится в сообщении.