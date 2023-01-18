Украинцы смогут пересылать паспорта по почте. Какие условия

"Разрешена пересылка в международных регистрируемых почтовых отправлениях паспортов гражданина Украины для выезда за границу, а также в период действия военного положения или на период, истекающий в последнее число месяца, в котором завершается действие карантина, установленного на территории Украины КМУ, паспортов гражданина Украины, удостоверение личности на возвращение в Украину", - говорится в сообщении.