Украинцы смогут пересылать паспорта по почте. Какие условия

Правительство Украины внесло изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи. Теперь украинцы смогут пересылать документы, в частности паспорта, по почте.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Относительно паспортов гражданина Украины и удостоверения личности возвращения в Украину правило действует на период военного положения и карантина.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Относительно паспортов гражданина Украины и удостоверения личности возвращения в Украину правило действует на период военного положения и карантина.
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