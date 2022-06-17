Украинцы смогут обменять гривны на евро в итальянских банках

18:19 17 июня Киев, Украина

Граждане Украины, которые из-за войны вынужденно покинули свою страну и находятся в Италии, с 21 июня смогут обменять наличную гривну на евро.



Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



Соответствующее соглашение заключили Национальный



"Граждане Украины, в том числе несовершеннолетние, получившие разрешение на временное пребывание в Италии или предоставленные международной защитой, смогут обменять наличную гривну на евро в филиалах итальянского центробанка на территории Италии или в учреждениях коммерческих банков.



Соответствующий перечень, который насчитывает более 400 отделений банков-партнеров по всей стране, доступен и при необходимости обновляется на официальном веб-сайте Банка Италии", - говорится в сообщении.



В случае перемещенных несовершеннолетних лиц без сопровождения такие обменные операции должны производиться их законным опекуном.



При этом соглашение предусматривает обмен наличной гривны в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека. До обмена будут приниматься банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена не будут приниматься).



Также обмену не подлежат значительно изношенные банкноты и дефекты. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.Соответствующее соглашение заключили Национальный банк Украины и Банк Италии 6 июня."Граждане Украины, в том числе несовершеннолетние, получившие разрешение на временное пребывание в Италии или предоставленные международной защитой, смогут обменять наличную гривну на евро в филиалах итальянского центробанка на территории Италии или в учреждениях коммерческих банков.Соответствующий перечень, который насчитывает более 400 отделений банков-партнеров по всей стране, доступен и при необходимости обновляется на официальном веб-сайте Банка Италии", - говорится в сообщении.В случае перемещенных несовершеннолетних лиц без сопровождения такие обменные операции должны производиться их законным опекуном.При этом соглашение предусматривает обмен наличной гривны в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека. До обмена будут приниматься банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена не будут приниматься).Также обмену не подлежат значительно изношенные банкноты и дефекты.

"Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, определяемому НБУ.



Информация об установленном курсе будет обновляться каждую пятницу и будет публиковаться на официальном веб-сайте Банка Италии", - пояснили в НБУ.



Операции обмена наличной гривны не предусматривают открытие счета или уплаты каких-либо платежей.



С начала войны Нацбанком Украины уже заключены соглашения об обмене наличной гривны с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Швеции и Нидерландов.