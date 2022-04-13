Украинцы скупают лекарства: покупка антибиотиков выросла в 40 раз

13:40 17 ноября Киев, Украина

На последнем заседании ВР, от 17 ноября, Виктор Ляшко поделился статистикой рынка фармацевтики. По его словам, украинцы, в сравнении с прошлым годом, начали приобретать в 40 раз больше антибиотиков.

"Обращаю внимание, что применение антибиотиков в течение 2020 г. выросло почти в 40 раз по некоторым группам. Мы отмечаем значительный рост антибиотиков, в частности тех, которые приобретаются в аптечной сети и не по назначению врача," - рассказал Ляшко.

Замминистра отметил, что неконтролируемое употребление антибиотиков может вызвать устойчивость к препаратам и иметь негативные последствия для здоровья в будущем.

"Хочу обратить внимание, что бесконтрольное употребление антибиотиков влечет за собой формирование антибиотикорезистентности. Борясь с эпидемией коронавирусной болезни, мы должны уже говорить о возможных отдаленных последствиях этой эпидемии, которые значительно отразятся на здоровье населения" , - добавил он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания также отметил, что принимать антибиотики стоит только по назначению врача - а не по рекомендациям знакомых.

"Что касается антибиотиков, их необходимо принимать только по рецепту врачей. Их не надо покупать и есть самим ... Люди употребляют антибиотики, потому что где-то услышали, кто-то рассказал - а это нужно делать исключительно по рецептам и советам врачей. Если лечение происходит амбулаторно, то медицинские учреждения обеспечивают лечение антибиотиками" , - отметил Шмыгаль.

Санитарный врач заверил, что Министерство здравоохранения контролирует наличие антибиотиков.



В частности, на остатках в лечебной сети есть:



Цефтриаксона - 1 735 000 ампул.

Моксифлоксацина - 117 000.

Азитромицина - 177 000.

Меропенем и Амоксиклав находятся на национальных складах, как национальный резерв, на случай, если в какой-то области не будет хватать антимикробных препаратов.