Украинцы считают, что ситуация с коррупцией во время войны не изменилась

15:34 15 декабря Киев, Украина





Об этом свидетельствуют результаты Украинцы пессимистично оценивают экономическую ситуацию в Украине и считают, что война не повлияла на проблемы, связанные с коррупцией. В то же время, граждане отмечают улучшение общей политической ситуации, обороноспособности и международного имиджа Украины.Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного социологической группой "Рейтинг" 20-21 ноября.

"Ситуация в борьбе с коррупцией не изменилась для 46%, улучшилась - для 22%, ухудшилась - для 17%. Качество медицинского обеспечения и жилищно-коммунальных услуг не изменилось почти для половины опрошенных, улучшилось для 12% и 8% соответственно, ухудшилось - для 23% и 41% соответственно", - говорится в сообщении.

При этом хуже всего респонденты оценили экономическую ситуацию в стране: 80% заявили об ее ухудшении, 10% отметили отсутствие изменений, и лишь 6% заметили улучшение.

"В сфере свободы слова и демократии половина опрошенных не почувствовали изменений, 34% - считают, что здесь ситуация улучшилась, 12% - ухудшилась. По состоянию дорог 42% отметили, что изменений не произошло, 24% - увидели улучшение, 28% - ухудшение", - отметили социологи.

Также респонденты негативно оценили ситуацию с ценами на основные товары и лекарства (ухудшилось для 94%), возможности найти работу (ухудшилось для 72%) и качества образования (ухудшилось для 55%). В то же время, лучшие оценки наблюдаются в оценке обороноспособности страны (90%) и международном имидже Украины (86%).