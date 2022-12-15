Украинцы считают, что ситуация с коррупцией во время войны не изменилась

Украинцы пессимистично оценивают экономическую ситуацию в Украине и считают, что война не повлияла на проблемы, связанные с коррупцией. В то же время, граждане отмечают улучшение общей политической ситуации, обороноспособности и международного имиджа Украины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 20-21 ноября.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 20-21 ноября.
При этом хуже всего респонденты оценили экономическую ситуацию в стране: 80% заявили об ее ухудшении, 10% отметили отсутствие изменений, и лишь 6% заметили улучшение.
Также респонденты негативно оценили ситуацию с ценами на основные товары и лекарства (ухудшилось для 94%), возможности найти работу (ухудшилось для 72%) и качества образования (ухудшилось для 55%). В то же время, лучшие оценки наблюдаются в оценке обороноспособности страны (90%) и международном имидже Украины (86%).
Оценивая изменения в разных сферах за последний год, респонденты высказали больше положительных оценок по поводу политической ситуации — около половины отметили, что она улучшилась, а также чувство уверенности в будущем — почти 40% опрошенных заявили об улучшении.
При этом две трети опрошенных ожидают, что 2023 год будет лучше предыдущего.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии