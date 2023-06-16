Украинцы разделились во мнениях относительно культурного бойкота

14,4% опрошенных украинцев считают, что украинские спортсмены, ученые и художники не должны отказываться от участия в мероприятиях, где участвуют россияне, свидетельствует опрос Центра Разумкова.
- В то же время, 22,8% респондентов считают, что украинцы в любом случае должны отказываться от участия в таких мероприятиях.
- Еще 18,6% опрошенных разделяют мнение, что украинские участники должны сами решать, участвовать ли им в мероприятиях, где участниками также являются россияне.
- Кроме того, 16,6% говорят: украинцы не должны участвовать в подобных мероприятиях только в том случае, если их организуют россияне.
- Также 13,9% полагают, что украинские спортсмены и художники могут участвовать в мероприятиях, где принимают участие россияне, если эти россияне осудили войну россии против Украины.
- Еще 13,7% респондентов затрудняются ответить.
Культуру бойкота полностью поддерживает более трети опрошенных украинцев (39,4%), комментирует результаты опроса доктора политических наук Лидия Смола.
Если речь идет об отношении к гражданам россии в целом, то более трети украинцев (34,6%) признают коллективную ответственность россиян за войну против Украины, независимо от политических убеждений.
Если речь идет об отношении к гражданам россии в целом, то более трети украинцев (34,6%) признают коллективную ответственность россиян за войну против Украины, независимо от политических убеждений.
Более четверти опрошенных (26,1%) верят в существование "хороших россиян". Также 9,2% негативно относятся только к президенту рф путину и российскому руководству.
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