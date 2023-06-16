Украинцы разделились во мнениях относительно культурного бойкота

12:58 29 мая Киев, Украина

14,4% опрошенных украинцев считают, что украинские спортсмены , ученые и художники не должны отказываться от участия в мероприятиях, где участвуют россияне, свидетельствует опрос Центра Разумкова.

В то же время, 22,8% респондентов считают, что украинцы в любом случае должны отказываться от участия в таких мероприятиях.

Еще 18,6% опрошенных разделяют мнение, что украинские участники должны сами решать, участвовать ли им в мероприятиях, где участниками также являются россияне.

Кроме того, 16,6% говорят: украинцы не должны участвовать в подобных мероприятиях только в том случае, если их организуют россияне.

Также 13,9% полагают, что украинские спортсмены и художники могут участвовать в мероприятиях, где принимают участие россияне, если эти россияне осудили войну россии против Украины.

Еще 13,7% респондентов затрудняются ответить.

Культуру бойкота полностью поддерживает более трети опрошенных украинцев (39,4%), комментирует результаты опроса доктора политических наук Лидия Смола.



Если речь идет об отношении к гражданам россии в целом, то более трети украинцев (34,6%) признают коллективную ответственность россиян за войну против Украины, независимо от политических убеждений.

Более четверти опрошенных (26,1%) верят в существование "хороших россиян". Также 9,2% негативно относятся только к президенту рф путину и российскому руководству.