Украинцы ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку

10:32 12 октября Киев, Украина

Украинцы недовольны уровнем доходов, однако, ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку, говорится в новом исследовании.



Согласно последним исследованиям, 40% украинцев потеряли работу в результате войны и не имеют основного источника заработка. Сократили

зарплаты около трети опрошенных специалистов. Зарплата осталась на довоенном уровне только у каждого пятого опрошенного специалиста.

Две трети украинцев готовы снизить желаемую зарплату при сложностях с трудоустройством. Есть даже такие, кто согласится на любую зарплату,

которую предложат лишь бы устроиться на работу (8%).

Каждый пятый специалист готов снизить желаемую зарплату не более 5%, еще столько же украинцев готовы снизить планку на 6-15%. Ради трудоустройства готовы снизить желаемый оклад на четверть 9% опрошенных украинцев.