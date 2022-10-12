Украинцы ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку

Украинцы недовольны уровнем доходов, однако, ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку, говорится в новом исследовании.
Согласно последним исследованиям, 40% украинцев потеряли работу в результате войны и не имеют основного источника заработка. Сократили
Согласно последним исследованиям, 40% украинцев потеряли работу в результате войны и не имеют основного источника заработка. Сократили
зарплаты около трети опрошенных специалистов. Зарплата осталась на довоенном уровне только у каждого пятого опрошенного специалиста.
Две трети украинцев готовы снизить желаемую зарплату при сложностях с трудоустройством. Есть даже такие, кто согласится на любую зарплату,
которую предложат лишь бы устроиться на работу (8%).
Каждый пятый специалист готов снизить желаемую зарплату не более 5%, еще столько же украинцев готовы снизить планку на 6-15%. Ради трудоустройства готовы снизить желаемый оклад на четверть 9% опрошенных украинцев.
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