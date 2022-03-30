Украинцы помогли собрать почти 5 тысяч материалов о военных преступлениях россии

14:45 30 марта Киев, Украина





Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



Для того чтобы отправить информацию, нужно: С начала старта работы единой платформы для сбора информации о военных преступлениях России в Украине граждане уже подали 4935 материалов доказательств.Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.Для того чтобы отправить информацию, нужно:

описать данные о себе;

описать нарушения с указанием точного места и деталей (пострадавших, повреждения и т.п.);

закачать фото или видео.

В Офисе генпрокурора отмечают, что всем загружающим материалы на платформу гарантируют конфиденциальность и защиту персональных данных.

“Сегодня каждый из нас – бесценный свидетель, а в скором будущем – член многомиллионной команды обвинителей из народа. Вся страна приобщается к сбору улик зверств российских захватчиков. Прокуратура, правоохранительные и государственные органы, правозащитные и общественные организации, эксперты и специалисты, международные институты, журналисты и обычные граждане имеют возможность действовать единым фронтом документирования совершенных российским агрессором страшных преступлений”, – говорят правоохранители.

В настоящее время в Офисе генпрокурора зарегистрировали уже 3411 преступлений агрессии и военных преступлений, из которых по меньшей мере 3306 случаев квалифицировали по статье о нарушении законов и обычаев войны. Количество подозреваемых в их совершении – 207.

Кроме этого сформировали и рабочую группу из международных юристов, которые будут давать рекомендации и обеспечивать потенциальное представительство Украины по гражданским и уголовным делам, в частности, по получению репараций.



Технологическим партнером рабочей группы выступит корпорация Microsoft, которая также будет бесплатно помогать в вопросе защиты, анализа и обмена собранными доказательствами.