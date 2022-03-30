Украинцы помогли собрать почти 5 тысяч материалов о военных преступлениях россии

С начала старта работы единой платформы для сбора информации о военных преступлениях России в Украине граждане уже подали 4935 материалов доказательств.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Для того чтобы отправить информацию, нужно:
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Для того чтобы отправить информацию, нужно:
- описать данные о себе;
- описать нарушения с указанием точного места и деталей (пострадавших, повреждения и т.п.);
- закачать фото или видео.
В Офисе генпрокурора отмечают, что всем загружающим материалы на платформу гарантируют конфиденциальность и защиту персональных данных.
В настоящее время в Офисе генпрокурора зарегистрировали уже 3411 преступлений агрессии и военных преступлений, из которых по меньшей мере 3306 случаев квалифицировали по статье о нарушении законов и обычаев войны. Количество подозреваемых в их совершении – 207.
Кроме этого сформировали и рабочую группу из международных юристов, которые будут давать рекомендации и обеспечивать потенциальное представительство Украины по гражданским и уголовным делам, в частности, по получению репараций.
Технологическим партнером рабочей группы выступит корпорация Microsoft, которая также будет бесплатно помогать в вопросе защиты, анализа и обмена собранными доказательствами.
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