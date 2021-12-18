Украинцы оценили угрозу российского вторжения

13:52 09 Апрель Киев, Украина



Отмечается, что 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, как высокую; 31% - как среднюю, 15% - низкую, 12% - говорят, что угрозы нет. Согласно результатам опроса Соцгруппы Рейтинг, по сравнению с декабрем 2018 года (когда РФ захватила украинских моряков), количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросло почти в 1,5 раза.



Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6-7 апреля 2021.