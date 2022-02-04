Украинцы недовольны своей жизнью, но ждут чуда

17:50 17 Сентябрь Киев, Украина

По данным опрос а компании Research & Branding Group, 49% украинских граждан недовольны своим материальным положением и жизнь в целом, а 46% украинцев все устраивает.

На сегодняшний день как положительные, так и отрицательные эмоции испытывает равное количество жителей Украины - по 47%. Половина жителей Украины (51%) оценивают свое материальное положение как среднее, треть (36%) - как плохое, а каждый десятый (11%) - как хорошее. Половина украинцев (50%) ожидают, что за год будут жить по крайней мере так как сейчас, а каждый пятый ожидает или улучшения (20%), или ухудшения (18%) своей жизни через год. В начале осени 2020 г. каждый второй украинец (52%) считает развитие ситуации в стране в чем-то правильным, а в чем-то нет. Треть жителей страны считает, что ситуация в ней развивается в неправильном направлении (35%), а 13% опрошенных считают развитие ситуации в Украине правильным. По состоянию на сентябрь 2020 г. 40% украинцев ожидают ухудшения ситуации в стране, 32% считают, что она существенно не изменится, а 19% ожидают ее улучшения в ближайшие полгода. Большинство украинцев (62%) оценивают текущее экономическое положение в стране как плохое, вдвое меньше тех, кто считает экономическое положение страны средним (30%), хорошим экономическое положение считает только 5% жителей Украины. По состоянию на сентябрь 2020 г. политическую ситуацию в Украине нестабильной считает более половины жителей страны (54%), тогда как противоположного мнения придерживается 14% опрошенных. В отношении к власти более половины украинцев преобладают негативные оценки - недоверие (44%), ненависть (5%), а также безразличие (23%). Лишь чуть больше четверти респондентов действующую власть поддерживают (16%) или уважают (12%). В сентябре лидерами общественного доверия, которым доверяет большинство (более 50%) населения являются:

Волонтеры / волонтерские организации (60%);

Армия (59%);

Ветераны АТО / ООС (58%);

Церковь (56%).

Между тем, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского обвалился до уровня меньшего, чем в первом туре выборов 2019 года.