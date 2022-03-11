Украинцы недополучили больничных на 3 миллиарда гривен

06:58 11 Июнь Киев, Украина

Мировая пандемия стала причиной увеличения количества выходов на больничный и время пребывания на нем, что не могло не повлиять рост задолженности по выплате больничных украинцам. На сегодняшний день этот долг составляет около трех миллиардов гривен.

Об этом рассказал первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик.



По словам чиновника, такая задолженность связана со вспышкой заболеваемости COVID-19, когда в конце прошлого года вдвое увеличилось количество листов временной нетрудоспособности и продолжительность пребывания на больничном.



Котик подчеркнул, что правительство уже приняло решение о выделении средств для Фонда соцстрахования. После проведения всех необходимых бюджетных процедур они будут перечислены на погашение задолженности, добавил он.



При этом ускорить выплату поможет запуск электронных больничных, убежден замминистра.



Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вернул людям право на получение материальной помощи из Фонда соцстрахования в период временной нетрудоспособности.