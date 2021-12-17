Украинцы не спешат узаконивать отношения

Согласно данным Министерства юстиции, каждый 10-й брак в Украине является гражданским, но несмотря на то, что нет официального оформления отношений, гражданские супруги все равно защищены законом.
В ведомстве отметили, для того чтобы обезопасить себя в будущем, нужен договор о совместном проживании.
Это возможно, если никто из сторон не состоит в официальном браке. Нотариальное заверение такого договора совсем не обязательно, но все же, эта процедура имеет ряд преимуществ:
Это возможно, если никто из сторон не состоит в официальном браке. Нотариальное заверение такого договора совсем не обязательно, но все же, эта процедура имеет ряд преимуществ:
- нотариус при удостоверении договора проверяет действительную волю, правоспособность и дееспособность лиц, что делает невозможным признание его ничтожным;
- нотариальное удостоверение договора официально закрепляет право пользования имуществом и правовой режим имущества, приобретенного в период совместного проживания;
- такой договор будет доказательством в судебном процессе для призвания к наследованию в четвертую очередь.
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