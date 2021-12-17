Украинцы не спешат узаконивать отношения

12:15 31 Март Киев, Украина

Согласно данным Министерства юстиции, каждый 10-й брак в Украине является гражданским, но несмотря на то, что нет официального оформления отношений, гражданские супруги все равно защищены законом.

В ведомстве отметили, для того чтобы обезопасить себя в будущем, нужен договор о совместном проживании.



Это возможно, если никто из сторон не состоит в официальном браке. Нотариальное заверение такого договора совсем не обязательно, но все же, эта процедура имеет ряд преимуществ: