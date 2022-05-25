Украинцы назвали главные преграды для развития страны

17:01 19 августа Киев, Украина

Согласно исследованиям, большинство украинцев считают коррупцию наибольшей преградой для развития Украины, следом идет война.

Исследования "30 лет независимости: какие достижения и проблемы роста видят украинцы и на что надеются в будущем", провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"Отвечая на открытый вопрос без определенных заранее вариантов, самой большой преградой для развития Украины украинцы назвали коррупцию - 38,5% опрошенных. Второй существенной преградой является война - более 18%. Также респонденты называли преградами: некомпетентность власти - 5,9%, олигархов - 5,7% и самих украинцев - 4,8%", - свидетельствуют данные результаты опроса.

В то же время 69% опрошенных считает, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности, но основная доля респондентов убеждена, что это возможно в более отдаленной перспективе. Так считает почти половина всех опрошенных.



Еще пятая часть респондентов считает, что Украина в целом не способна преодолеть существующие трудности и проблемы.



Отмечается, что несмотря Еще пятая часть респондентов считает, что Украина в целом не способна преодолеть существующие трудности и проблемы.Отмечается, что несмотря на поддержку независимости , украинцы все же довольно пессимистичны в оценке характера событий, произошедших в стране с момента провозглашения независимости.

"18% респондентов считают, что было больше позитивного, 29% считают, что было больше негативного, и 46% говорят, что негативного и позитивного было примерно поровну", - говорится в результатах исследования.

Относительно успешными сферами, где произошли преобразования после провозглашения независимости, названы: обеспечение равноправия мужчин и женщин, утверждение свободы слова, формирование украинской нации, обеспечение равноправия национальных меньшинств, развитие демократии, гражданского общества и обороноспособности в стране.



Меньше всего, по мнению опрошенных, Украине дается борьба с коррупцией, формирование справедливого судопроизводства, борьба с преступностью и установление социальной справедливости.

Общенациональное исследование было проведено с 29 июля по 4 августа 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2 019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.