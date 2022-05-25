Украинцы назвали главные преграды для развития страны

Согласно исследованиям, большинство украинцев считают коррупцию наибольшей преградой для развития Украины, следом идет война.
Исследования "30 лет независимости: какие достижения и проблемы роста видят украинцы и на что надеются в будущем", провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
В то же время 69% опрошенных считает, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности, но основная доля респондентов убеждена, что это возможно в более отдаленной перспективе. Так считает почти половина всех опрошенных.
Еще пятая часть респондентов считает, что Украина в целом не способна преодолеть существующие трудности и проблемы.
Отмечается, что несмотря на поддержку независимости, украинцы все же довольно пессимистичны в оценке характера событий, произошедших в стране с момента провозглашения независимости.
Относительно успешными сферами, где произошли преобразования после провозглашения независимости, названы: обеспечение равноправия мужчин и женщин, утверждение свободы слова, формирование украинской нации, обеспечение равноправия национальных меньшинств, развитие демократии, гражданского общества и обороноспособности в стране.
Меньше всего, по мнению опрошенных, Украине дается борьба с коррупцией, формирование справедливого судопроизводства, борьба с преступностью и установление социальной справедливости.
Общенациональное исследование было проведено с 29 июля по 4 августа 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2 019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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