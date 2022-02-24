Украинцы, находящиеся на самоизоляции, имеют право на денежную компенсацию

11:29 01 Октябрь Киев, Украина

Украинцы, которые вынуждены были находиться на самоизоляции получили денежную компенсацию. Общая сумма выплаченных компенсаций на сегодняшний день составляет почти 25 млн. гривен.

С начала пандемии деньги получили 20 тысяч человек. Среди них пять тысяч медработников.

К слову, Фонд социального страхования компенсирует 50% от среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, а медработникам — 100%. Деньги начисляются от шестого дня самоизоляции: первые пять дней оплачивает работодатель.

Сейчас ежедневный размер пособия по временной потере трудоспособности составил 325 гривен. В условиях карантина открыть больничный можно дистанционно — по телефону обратиться к семейному врачу.