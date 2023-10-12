Украинцы могут вернуться из рф или беларуси через КПП Покровка в Сумской области

19:07 12 октября Киев, Украина

Представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил, что все пункты пропуска на границе с россией и беларусью согласно решению правительства закрыты.

Об этом Андрей Демченко сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Мы понимаем, что граждане Украины из-за полномасштабной войны, которую развязала россия, вынуждены выезжать в рф с временно оккупированных территорий, чтобы в дальнейшем вернуться на территорию Украины. Наше государство делает все возможное, чтобы наши граждане имели возможность возвращаться на территорию Украины, в том числе из ВОТ или те, которые были вынуждены выехать на территорию рф", — сказал спикер ГПСУ.

Демченко проинформировал, что в последнее время украинцы возвращаются через Сумскую область в направлении пункта пропуска Покровка.

"Пограничники ни одному гражданину Украины не отказывают в пересечении границы, если они попадают в нашу линию границы, в наш пункт пропуска, даже если они не имеют достаточных документов, прописанных в законодательстве по пересечению границы. С любым документом, идентифицирующим, что это гражданин Украины, ему обеспечен допуск на территорию нашего государства", - рассказал Демченко.

Он подчеркнул, что другие пропускные операции на выезд из Украины на границе с рф и беларуси не осуществляется.