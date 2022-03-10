Украинцы могут сообщить о военных преступлениях России для Гааги - контакты

12:57 10 Март Киев, Украина

В Службе безопасности Украины сообщили контакты, куда могут обратиться украинцы, чтобы сообщить о военных преступлениях России для суда в Гааге.

Как сообщили в пресс-службе СБУ региона, теперь к чат-боту в Telegram добавились также «горячие» телефонные линии, электронная почта и другие месседжеры.

Сообщать о военных преступлениях РФ против гражданского населения и военнопленных можно:
по телефонам круглосуточной горячей линии:
  • Киевстар: +38(068)1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)
  • Водафон: +38(066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
  • Лайфселл: +38(063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
В подтверждение фактов следует добавлять фото- и видеоматериалы с первоисточником указанием даты, места и времени происшествия.

Материалы по открытым и общедоступным ресурсам (СМИ, соцсетям, мессенджерам и т.п.) не отправлять!

Украина использует собранные и систематизированные материалы в Международном уголовном суде в Гааге.
«Мы сделаем это, чтобы привлечь руководство РФ к ответственности за развязанную войну! И у военных преступлений нет срока давности», - говорится в сообщении.