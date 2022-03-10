Украинцы могут сообщить о военных преступлениях России для Гааги - контакты

В Службе безопасности Украины сообщили контакты, куда могут обратиться украинцы, чтобы сообщить о военных преступлениях России для суда в Гааге.
Как сообщили в пресс-службе СБУ региона, теперь к чат-боту в Telegram добавились также «горячие» телефонные линии, электронная почта и другие месседжеры.
Сообщать о военных преступлениях РФ против гражданского населения и военнопленных можно:
Сообщать о военных преступлениях РФ против гражданского населения и военнопленных можно:
по телефонам круглосуточной горячей линии:
- Киевстар: +38(068)1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)
- Водафон: +38(066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
- Лайфселл: +38(063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
В подтверждение фактов следует добавлять фото- и видеоматериалы с первоисточником указанием даты, места и времени происшествия.
Материалы по открытым и общедоступным ресурсам (СМИ, соцсетям, мессенджерам и т.п.) не отправлять!
Украина использует собранные и систематизированные материалы в Международном уголовном суде в Гааге.
Материалы по открытым и общедоступным ресурсам (СМИ, соцсетям, мессенджерам и т.п.) не отправлять!
Украина использует собранные и систематизированные материалы в Международном уголовном суде в Гааге.
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