Украинцы могут подать заявку на обмен лампочек в "Дие". Как это сделать

15:27 30 января Киев, Украина

В приложении "Дия" появилась возможность подать заявку на обмен старых лампочек накаливания на новые энергосберегающие лампы.

Об этом сообщает пресс- служба Министерства цифровой трансформации.
"Новая услуга в приложении Дия: обменяйте 5 старых ламп накаливания на 5 энергоэффективных LED-лампочек. Правительство запустило программу, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему страны и сократить дефицит электроэнергии для пользователей", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что первые партии ламп поступят в областные центры (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска, Симферополя и города Севастополя), а также в Краматорск, Покровск и Кривой Рог. До конца февраля LED-лампы должны поступить в другие населённые пункты Украины.

Для участия в программе следует оставить заявление в приложении Дия, выполнив следующие шаги:
  • авторизироваться в приложении;
  • выбрать Услуги — Обмен лампочек;
  • указать контактный номер телефона и отделение Укрпочты, где желательно получить лампы;
  • указать тип и количество светодиодных ламп для получения.
Обмен осуществляется при поддержке Европейского Союза, профинансировавшего 30 млн LED-ламп. Еще 5 миллионов ламп предоставит правительство Франции. Полную информацию о программе обмена можно найти по ссылке.