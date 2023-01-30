Украинцы могут подать заявку на обмен лампочек в "Дие". Как это сделать

В приложении "Дия" появилась возможность подать заявку на обмен старых лампочек накаливания на новые энергосберегающие лампы.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства цифровой трансформации.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства цифровой трансформации.
В министерстве отметили, что первые партии ламп поступят в областные центры (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска, Симферополя и города Севастополя), а также в Краматорск, Покровск и Кривой Рог. До конца февраля LED-лампы должны поступить в другие населённые пункты Украины.
Для участия в программе следует оставить заявление в приложении Дия, выполнив следующие шаги:
- авторизироваться в приложении;
- выбрать Услуги — Обмен лампочек;
- указать контактный номер телефона и отделение Укрпочты, где желательно получить лампы;
- указать тип и количество светодиодных ламп для получения.
Обмен осуществляется при поддержке Европейского Союза, профинансировавшего 30 млн LED-ламп. Еще 5 миллионов ламп предоставит правительство Франции. Полную информацию о программе обмена можно найти по ссылке.
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