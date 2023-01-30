Украинцы могут подать заявку на обмен лампочек в "Дие". Как это сделать

15:27 30 января Киев, Украина





Об этом сообщает пресс- служба Министерства цифровой трансформации. В приложении "Дия" появилась возможность подать заявку на обмен старых лампочек накаливания на новые энергосберегающие лампы.Об этом сообщает пресс- служба Министерства цифровой трансформации.

"Новая услуга в приложении Дия: обменяйте 5 старых ламп накаливания на 5 энергоэффективных LED-лампочек. Правительство запустило программу, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему страны и сократить дефицит электроэнергии для пользователей", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что первые партии ламп поступят в областные центры (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска, Симферополя и города Севастополя), а также в Краматорск, Покровск и Кривой Рог. До конца февраля LED-лампы должны поступить в другие населённые пункты Украины.



Для участия в программе следует оставить заявление в приложении Дия, выполнив следующие шаги:

авторизироваться в приложении;

выбрать Услуги — Обмен лампочек;

указать контактный номер телефона и отделение Укрпочты, где желательно получить лампы;

указать тип и количество светодиодных ламп для получения.

Обмен осуществляется при поддержке Европейского Союза, профинансировавшего 30 млн LED-ламп. Еще 5 миллионов ламп предоставит правительство Франции. Полную информацию о программе обмена можно найти по ссылке.



