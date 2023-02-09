Украинцы могут оформить ID-карту в Польше с 14 лет

16:55 09 февраля Киев, Украина

Для украинцев, которые находятся в Польше, стала доступна услуга оформления первого паспорта в формате ID-карты с 14 лет.
 
Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины , передает Укринформ.
"В некоторых подразделениях ГП "Документ" в Польше доступна услуга оформления первого паспорта гражданина в форме ID-карты по достижению 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оформить эту ID-карту можно в подразделениях ГП «Документ» в Варшаве, Кракове, Гданьске или Вроцлаве.

Для оформления паспорта нужно иметь соответствующие документы:
  • свидетельство о рождении;
  • паспорт гражданина Украины одного или двух родителей;
  • справку о регистрации места жительства (при наличии);
  • РНОКПП или уведомление об отказе от его принятия (при наличии).
Для удобства граждан прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.
«Оплата (сервисные услуги предприятия) производится непосредственно на месте – с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого при себе необходимо иметь смартфон и банковскую карту или ее реквизиты (оплата наличными пока недоступна)» - отметили в учреждении.
ID-карта впервые с 14 лет изготавливается в течение 20 рабочих суток. При получении готовой ID-карты проводится процедура верификации, поэтому присутствие лица, на имя которого оформлен документ, обязательно.
"В случае неполучения гражданином паспорта в течение трех месяцев со дня его поступления в центр "Паспортный сервис", готовый документ возвращается территориальному подразделению ДМС для последующего хранения", - говорится в сообщении.