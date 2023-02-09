Украинцы могут оформить ID-карту в Польше с 14 лет

16:55 09 февраля Киев, Украина

Для украинцев, которые находятся в Польше, стала доступна услуга оформления первого паспорта в формате ID-карты с 14 лет.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины , передает Укринформ.

"В некоторых подразделениях ГП "Документ" в Польше доступна услуга оформления первого паспорта гражданина в форме ID-карты по достижению 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оформить эту ID-карту можно в подразделениях ГП «Документ» в Варшаве, Кракове, Гданьске или Вроцлаве.



Для оформления паспорта нужно иметь соответствующие документы:

свидетельство о рождении;

паспорт гражданина Украины одного или двух родителей;

справку о регистрации места жительства (при наличии);

РНОКПП или уведомление об отказе от его принятия (при наличии).

Для удобства граждан прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

«Оплата (сервисные услуги предприятия) производится непосредственно на месте – с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого при себе необходимо иметь смартфон и банковскую карту или ее реквизиты (оплата наличными пока недоступна)» - отметили в учреждении.

ID-карта впервые с 14 лет изготавливается в течение 20 рабочих суток. При получении готовой ID-карты проводится процедура верификации, поэтому присутствие лица, на имя которого оформлен документ, обязательно.