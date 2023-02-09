Украинцы могут оформить ID-карту в Польше с 14 лет

Для украинцев, которые находятся в Польше, стала доступна услуга оформления первого паспорта в формате ID-карты с 14 лет.
Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины , передает Укринформ.
Отмечается, что оформить эту ID-карту можно в подразделениях ГП «Документ» в Варшаве, Кракове, Гданьске или Вроцлаве.
Для оформления паспорта нужно иметь соответствующие документы:
- свидетельство о рождении;
- паспорт гражданина Украины одного или двух родителей;
- справку о регистрации места жительства (при наличии);
- РНОКПП или уведомление об отказе от его принятия (при наличии).
Для удобства граждан прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.
ID-карта впервые с 14 лет изготавливается в течение 20 рабочих суток. При получении готовой ID-карты проводится процедура верификации, поэтому присутствие лица, на имя которого оформлен документ, обязательно.
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