Украинцы массово выходят на митинги против оккупантов

15:59 04 Март Киев, Украина

Херсон , Мелитополь. В этих городах жители выходят на протесты против российских захватчиков. В Мелитополе на улицах люди несут плакаты, украинские флаги и скандируют «Одна. Единственная. Соборная Украина»!

А также "Ганьба! Ганьба!".

В Херсоне, напомним, сейчас находятся российские военные. Люди вышли на митинг , несмотря на реальную угрозу жизни. А в это время в РФ люди продолжают сидеть в своих квартирах.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев утверждает, что, несмотря на договоренности о «зеленом коридоре», грузовики с гуманитарной помощью в город не пропускают.

«Прямо сейчас в город могли зайти фуры с продуктами и гуманитарной помощью от друзей нашего города. Но Херсон находится в кольце и наши машины не пропускают. Несмотря на вчерашние договоренности на высшем уровне, на практике, внизу, все это пока не работает. Вместо этого, судя по всему, „добрые освободители“ готовятся привезти в Херсон свой „спасение“. Сначала довели ситуацию до критической, а потом героически нас спасли, чтобы все на камеру поблагодарили «благотворителей». Мобильную связь заглушили. Даю слово: делаю что могу. Но не знаю, как долго это будет выходить», – сказал он Колыхаев.

Напомним, в Херсонской области оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар. Киевстар восстановит связь в Херсоне, как только специалисты получат доступ к местам повреждений.



Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщали, что Россия планирует инсценировать в городе акцию с призывами о создании «отдельной республики».