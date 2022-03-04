Украинцы массово выходят на митинги против оккупантов

Херсон, Мелитополь. В этих городах жители выходят на протесты против российских захватчиков. В Мелитополе на улицах люди несут плакаты, украинские флаги и скандируют «Одна. Единственная. Соборная Украина»!
А также "Ганьба! Ганьба!".
В Херсоне, напомним, сейчас находятся российские военные. Люди вышли на митинг, несмотря на реальную угрозу жизни. А в это время в РФ люди продолжают сидеть в своих квартирах.
Мэр Херсона Игорь Колыхаев утверждает, что, несмотря на договоренности о «зеленом коридоре», грузовики с гуманитарной помощью в город не пропускают.
Напомним, в Херсонской области оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар. Киевстар восстановит связь в Херсоне, как только специалисты получат доступ к местам повреждений.
Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщали, что Россия планирует инсценировать в городе акцию с призывами о создании «отдельной республики».
Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщали, что Россия планирует инсценировать в городе акцию с призывами о создании «отдельной республики».
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