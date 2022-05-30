Украинцы массово возвращаются в страну

13:55 30 мая Киев, Украина

Украинцы, которые были вынуждены уехать в европейские страны, массово возвращаются домой.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в своем Telegram-канале.



По его словам, из-за полномасштабного нападения рф на Украину 7,6 миллиона украинцам пришлось выехать за границу.

"Несмотря на риски, что люди останутся за границей, сейчас мы наблюдаем устойчивую тенденцию возвращения украинцев домой. Таких уже 4,8 миллиона, то есть около 60% всего количества беженцев", - говорится в сообщении.



При этом Андрусив считает, что число тех, кто возвращается в Украину, будет увеличиваться.