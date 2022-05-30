Украинцы массово возвращаются в страну
13:55 30 мая Киев, Украина
Украинцы, которые были вынуждены уехать в европейские страны, массово возвращаются домой.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за полномасштабного нападения рф на Украину 7,6 миллиона украинцам пришлось выехать за границу.
"Несмотря на риски, что люди останутся за границей, сейчас мы наблюдаем устойчивую тенденцию возвращения украинцев домой. Таких уже 4,8 миллиона, то есть около 60% всего количества беженцев", - говорится в сообщении.
При этом Андрусив считает, что число тех, кто возвращается в Украину, будет увеличиваться.
"Условия жизни заграницей очень редко хороши. В большинстве случаев приходится снимать дорого жилье или жить в условном спортзале. Найти квалифицированную работу тоже сложно, поскольку нужно знать язык и еще и на профессиональном уровне. Поэтому не нужно бояться, что украинцы не вернутся домой. Статистика конфликтов показывает, что 80% возвращаются после войны, из них 50% возвращаются еще до завершения войны", - подытожил советник главы МВД.
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