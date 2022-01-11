Украинцы купили рекордное количество электромобилей за 2021 год

15:53 11 Январь Киев, Украина

Украинцы за 2021 год приобрели рекордное количество электромобилей - 8541, что почти на 19% больше, чем годом ранее (7455электромобилей).





Об этом свидетельствуют данные МВД

Лидерами ТОП-10 среди автомобилей с электроприводом, которые выбирали украинцы являются, Nissan, Tesla и Chevrolet, также являвшиеся

лидерами в 2020 году.

В то же время, за 2021 год продали почти вдвое больше автомобилей Audi. Также уменьшились продажи Fiat: автомобиль занял 12 место, хотя в 2020 году был на четвертом.