Украинцы избегают путешествий по стране из-за возможной опасности – опрос

16:35 11 сентября Киев, Украина





Отношение к путешествиям из-за полномасштабной войны не изменилось у 23% украинцев. О том, что, путешествуя, они поддерживают экономику Чуть более 20% опрошенных украинцев избегают любых путешествий по стране из-за возможной опасности, свидетельствуют результаты опроса Государственного агентства развития туризма и UNICEF.Отношение к путешествиям из-за полномасштабной войны не изменилось у 23% украинцев. О том, что, путешествуя, они поддерживают экономику

страны, отметили 21% опрошенных.

Согласно исследованию, с февраля 2022 года почти половина украинцев (45%) путешествовали по стране с туристической целью.



За последние полтора года 26% опрошенных путешествовали до двух раз, еще 12% отправлялись в путешествие от трех до пяти раз. Более пяти раз за полтора года путешествовали по Украине 7% респондентов.





Больше всего украинцы путешествуют летом, об этом заявили 48% опрошенных. Весной путешествуют только 4%, осенью – 3%, зимой – 2%.

Более половины опрошенных (54%) предпочитают городской туризм и пешие прогулки. Экскурсии в исторические достопримечательности и музеи выбирают 28% украинцев, в то же время 23% предпочитают отдых на пляже.



Событийный туризм практикуют 23% респондентов, гастрономический – 22%.



Активный отдых выбирают 16% украинцев, а также 11% интересует экотуризм.