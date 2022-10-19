Украинцы и Зеленский получили премию Сахарова-2022

18:14 19 октября Киев, Украина

Украинский народ в лице президента и гражданского общества получил премию Европейского парламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли.

"Эта награда для тех украинцев, которые воюют на земле. Для тех, кто был вынужден убегать. Для тех, кто потерял родных и близких. Для всех, кто отстаивает и борется за то, во что верит. Я знаю, что храбрый народ Украины не сдастся, и мы тоже", — отметила глава Европейского парламента Роберта Мецолла.

Глава Европарламента отметила, что Зеленский и украинский народ отстаивают то, во что верят, борются за европейские ценности и рискуют жизнью ради всех европейцев.



Премия Сахарова является главной наградой Европейского Союза в области прав человека. 19 октября этой премией отметили украинцев, ежедневно борющихся за свою независимость, свободу и демократию.



Премия Сахарова за свободу мысли – это ежегодное отличие Европарламента, основанное в 1988 году. Награду вручают за выдающиеся достижения в области защиты прав человека, развитии демократии и отстаивании верховенства права, а также за защиту прав меньшинств.