Украинцы и Зеленский получили премию Сахарова-2022

Украинский народ в лице президента и гражданского общества получил премию Европейского парламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли.
Глава Европарламента отметила, что Зеленский и украинский народ отстаивают то, во что верят, борются за европейские ценности и рискуют жизнью ради всех европейцев.
Премия Сахарова является главной наградой Европейского Союза в области прав человека. 19 октября этой премией отметили украинцев, ежедневно борющихся за свою независимость, свободу и демократию.
Премия Сахарова за свободу мысли – это ежегодное отличие Европарламента, основанное в 1988 году. Награду вручают за выдающиеся достижения в области защиты прав человека, развитии демократии и отстаивании верховенства права, а также за защиту прав меньшинств.
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