Украинцы и представители бизнеса назвали главные проблемы страны

07:25 15 июня Киев, Украина

Главными проблемами страны украинцы называют войну (100%), разрушение инфраструктуры и жилья (98%), а также коррупцию (94%).

"Безработица считают проблемой 89% опрошенных — особенно остро ее воспринимают женщины (вероятно, они чаще лично испытывают эту проблему). Среди прочего существенными проблемами украинцы считают отсутствие профессионалов во власти, высокую стоимость жизни и низкие доходы", — отметили в ТИ.

В то же время, бизнес ставит коррупцию на второе место, а разрушение — на третье. Представители бизнеса значительно чаще сетуют на коррупцию, непрофессионализм во власти, несправедливость судебной системы и озабочены миграцией населения и отсутствием инвестиций в экономику.

"Бизнес на сегодня определяет своими главными болевыми точками отсутствие платежеспособного спроса, низкую покупательную способность, потерю квалифицированного персонала, проблемы с цепью снабжения и потерю логистических связей. Нехватка квалифицированного персонала особенно остро ощущается в таких отраслях, как проектирование, строительство, профессия техническая деятельность" и "транспорт и логистика", - отметили в ТИ.

83% бизнеса понесли убытки и потери. А 25% - разрушений или повреждений, однако лишь треть из них зафиксировали или фиксируют повреждения для подачи заявлений на возмещение. Не подаются на компенсации, потому что не верят в возмещение и помощь — бизнес не видит смысла подавать подобные заявления.