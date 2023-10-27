Украинцы чаще всего получают информацию из Telegram-каналов

16:03 26 октября Киев, Украина

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос и констатирует, что украинцы, ища информацию, переходят от телевидения к интернет-источникам. 44% опрошенных получают информацию по Telegram-каналам, 43% – по ТВ.

Об этом говорится в итогах опроса, который Институт обнародовал 26 октября.



Проведение социологического исследования Института заказала Консультативная миссия Европейского Союза в Украине.

"Можно констатировать переход от ситуации доминирования телевидения и нескольких каналов к преобладанию интернет-источников и значительной фрагментации медиаландшафта", - пишет КМИС.

44% сейчас получают информацию из Telegram-каналов,

43% - по телевидению (старшие респонденты),

36% – с YouTube-каналов,

34% – из новостных интернет-изданий,

22% - с Facebook,

7% - по радио,

3% - печатные газеты и журналы,

1% - X (бывший Twitter).

КМИС добавляет, что другие опросы свидетельствовали: среди Telegram-каналов нет однозначных лидеров, респонденты называют сотни или тысячи различных ресурсов. В то же время, среди респондентов есть запрос на быстрый и лаконичный формат с короткими текстами или видео.



Интернет-источники используют все, он доминирует в категориях 18-59 лет. Среди старше 60 до сих пор основным является телевидение (72%). С возрастом становится больше тех, кто полагается на телевидение, даже среди 18-59 годовых. На востоке Украины меньше тех, кто смотрит на ТВ, однако и больше всего – тех, кто читает Telegram.



49% респондентов в целом доверяют украинским СМИ, 43% – не доверяют. На востоке Украины только 19% доверяют украинским медиа (в других регионах – 43-59%).