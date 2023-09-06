Украинцы больше боятся роста цен, чем вражеских ракет – опрос

18:59 31 августа Киев, Украина

Украинцев больше пугают высокие цены, потеря источников дохода и рост коммунальных тарифов, при этом ракетные обстрелы и возможный ядерный удар вызывают опасения у меньшего числа респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Нью Имидж Маркетинг Групп».



Большинство респондентов (51%) считают наиболее актуальной проблемой роста цен, у 50% отсутствует уверенность в будущем.



Среди основных страхов и опасений респонденты указали дальнейший непомерный рост цен (38%), уменьшение дохода и потеря источников дохода

(36%) и существенный рост коммунальных тарифов (30%). Также опрашиваемых беспокоят возможные блекауты (30%).

Проблема отсутствия безопасности была названа 34% респондентов.

Высокие цены больше беспокоят жителей Запада, Севера и Центра Украины, а уровень тарифов на коммунальные услуги больше беспокоит женщин, чем мужчин.