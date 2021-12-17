Украинцев ждет указ президента о вакцинации,- глава СНБО

Вчера в своем выступлении на канале телевидения секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что вскоре народ Украины ожидает указ президента Украины Владимира Зеленского о мерах по вакцинации населения.
Напомним, в пятницу, 2 апреля, состоялось очередной заседание СНБО. Зеленский заявил о "черной пятнице" для ряда физических и юридических лиц в Украине.
Также сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки вакцину от коронавируса получили 19 097 человек. Две дозы препарата получили два человека.
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