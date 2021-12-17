Украинцев ждет указ президента о вакцинации,- глава СНБО

13:28 03 Апрель Киев, Украина

Вчера в своем выступлении на канале телевидения секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что вскоре народ Украины ожидает указ президента Украины Владимира Зеленского о мерах по вакцинации населения.

"Рассматривался вопрос по вакцинации. У нас очень сложная ситуация с распространением COVID, и в ближайшее время будет указ, который будет инсталлировать решение Совета нацбезопасности и обороны Украины именно относительно вакцинации нашего населения", - заявил Данилов.

Напомним, в пятницу, 2 апреля, состоялось очередной заседание СНБО. Зеленский заявил о "черной пятнице" для ряда физических и юридических лиц в Украине.

Также сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки вакцину от коронавируса получили 19 097 человек. Две дозы препарата получили два человека.