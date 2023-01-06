Украинцев за границей обязали становиться на военный учет в дипучреждениях. Есть исключения

12:59 06 января Киев, Украина

Теперь украинцы за рубежом обязаны становиться на военный учет в дипучреждениях. Об этом говорится в принятом правительством 30 декабря Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно документу, зарубежные дипломатические учреждения Украины:

информируют граждан, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;

способствуют возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период);

сообщают в семидневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим районным (городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, органам СБУ, подразделениям Службы внешней разведки по месту нахождения их на военном учете;

ведут военный учет призывников, военнообязанных и состоящих на временном консульском учете резервистов по соответствующему списку. Список хранится в зарубежном дипломатическом учреждении Украины в течение пяти лет.

В случае если гражданин Украины находится за границей не более трех месяцев, он может не становиться на военный учет.

"Призывники, военнообязанные и резервисты, выезжающие за границу сроком до трех месяцев, с военного учета не снимаются", — говорится в документе.

Снятие с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, выезжающих за границу сроком более трех месяцев, осуществляется после личного прибытия их в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, орган СБУ, подразделение Службы внешней разведки с документами, что подтверждают выезд за границу.