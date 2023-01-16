Украинцев призывают воздержаться от массовых мероприятий на Крещение

18:27 16 января Киев, Украина

Киевские власти в преддверии Крещения просят религиозные организации и горожан воздержаться от массовых мероприятий в условиях российской агрессии.



Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Городская власть накануне Крещения напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничений, действующих в условиях военного положения, и просит воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий",- отмечает ведомство.



В частности, в обращении к религиозным организациям говорится о том, что из-за агрессии россии проведение массовых мероприятий может использовать страна-агрессор или радикалы для провокаций в отношении верующих и рядовых граждан.



При этом киевские власти организуют дежурство спасателей на традиционных для Крещения локациях, чтобы избежать травмирования и других опасных ситуаций.



Впрочем власть настойчиво призывает киевлян в этом году вообще отказаться от купания в водоемах на Крещение.