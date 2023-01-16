Украинцев призывают воздержаться от массовых мероприятий на Крещение

Киевские власти в преддверии Крещения просят религиозные организации и горожан воздержаться от массовых мероприятий в условиях российской агрессии.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
В частности, в обращении к религиозным организациям говорится о том, что из-за агрессии россии проведение массовых мероприятий может использовать страна-агрессор или радикалы для провокаций в отношении верующих и рядовых граждан.
При этом киевские власти организуют дежурство спасателей на традиционных для Крещения локациях, чтобы избежать травмирования и других опасных ситуаций.
Впрочем власть настойчиво призывает киевлян в этом году вообще отказаться от купания в водоемах на Крещение.
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