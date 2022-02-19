Украинцев призывают присоединиться к акции чествования Героев Небесной сотни

18:55 18 Февраль Киев, Украина





Около сотни людей сегодня, 18 февраля, пришли на улицу Институтскую в Киеве, чтобы вспомнить переломное для Украины время Евромайдан и почтить память тех, кто отдал жизнь во время Революции Достоинства.

Люди собрались у мемориала в честь Героев Небесной сотни и возложили цветы на памятные плиты.

На деревьях недалеко от мемориала развесили бумажных ангелов, которые являются символом акции.

Ангелы памяти" в 2014-м в Киеве начали украинская певица и деятельница Анжелика Рудницкая и художественное агентство "Территория А". За это время к акции присоединились во многих городах, в частности, в Виннице, Краматорске, Ивано-Франковске, Луцке, Одессе, Ровно, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Черновцах.

"На первую акцию, которую я придумала, пришли близкие друзья, с которыми мы рядом в жизни и на Майдане. Тогда мы не знали, что по маленькой инициативе единомышленников акция перерастет во всемирную, которую будут поддерживать украинцы от Австралии до Бразилии, от Швейцарии в США, от Норвегии в ЮАР”, – рассказывает Рудницкая.

В этом году за границей акция пройдет в Болгарии, Греции, Латвии, Португалии, США, Турции и Швейцарии.



Организаторы призывают всех желающих прийти 18–20 февраля в памятные места в своих городах и почтить память Небесной сотни.





