Украинцев призывают не верить фейкам: украинская армия никуда не отступает

16:58 24 Февраль Киев, Украина

Министерство внутренних дел сообщило, что украинские войска не отступают, а находятся на своих местах и ведут бой.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
“Не верьте в фейкам пропагандистских СМИ о том, что якобы украинская армия отступает. Украинская нацгвардия, полиция, пограничники находятся на своих постах, мы держим защиту", – говорится в сообщении ведомства.
Нацгвардия совместно с пограничниками отражает попытки России и сейчас ситуация контролируется.

Центр противодействия дезинформации опубликовал список Telegram-каналов, распространяющих российскую дезинформацию или пропаганду.
Среди каналов – публичные страницы пророссийского блоггера Анатолия Шария и ряд анонимных каналов.
"Это вражеские каналы! Информационные ресурсы, подконтрольные РФ. Их подрывная деятельность направлена на гражданское население Украины и имеет единственную цель – посеять страх и панику среди украинцев", – комментируют в ЦПИ.