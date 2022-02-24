Украинцев призывают не верить фейкам: украинская армия никуда не отступает

16:58 24 Февраль Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба Министерство внутренних дел сообщило, что украинские войска не отступают, а находятся на своих местах и ведут бой.Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

“Не верьте в фейкам пропагандистских СМИ о том, что якобы украинская армия отступает. Украинская нацгвардия, полиция, пограничники находятся на своих постах, мы держим защиту", – говорится в сообщении ведомства.

Нацгвардия совместно с пограничниками отражает попытки России и сейчас ситуация контролируется.



Центр противодействия дезинформации опубликовал список Telegram-каналов, распространяющих российскую дезинформацию или пропаганду.

Среди каналов – публичные страницы пророссийского блоггера Анатолия Шария и ряд анонимных каналов.