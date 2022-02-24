Украинцев призывают не верить фейкам: украинская армия никуда не отступает

Министерство внутренних дел сообщило, что украинские войска не отступают, а находятся на своих местах и ведут бой.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
Нацгвардия совместно с пограничниками отражает попытки России и сейчас ситуация контролируется.
Центр противодействия дезинформации опубликовал список Telegram-каналов, распространяющих российскую дезинформацию или пропаганду.
Центр противодействия дезинформации опубликовал список Telegram-каналов, распространяющих российскую дезинформацию или пропаганду.
Среди каналов – публичные страницы пророссийского блоггера Анатолия Шария и ряд анонимных каналов.
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