Украинцев призвали воздержаться от поездок на курорты Турции

15:28 30 июля Киев, Украина

Из-за непредсказуемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации в некоторых регионах Турции, МИД Украины призвал граждан воздержаться от поездок на турецкие курорты

Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 30 июля.



Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности, провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

"С учетом непредсказуемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью просим обращаться на "горячие" линии консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60 и посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что у борьбе с пожарами привлечены все имеющиеся противопожарные ресурсы Турции. Есть жертвы среди местного населения, пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум, Мармарис и т.д.