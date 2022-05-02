Украинцев призвали воздержаться от поездок на курорты Турции

Из-за непредсказуемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации в некоторых регионах Турции, МИД Украины призвал граждан воздержаться от поездок на турецкие курорты.
Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 30 июля.
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности, провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности, провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.
В МИД подчеркнули, что у борьбе с пожарами привлечены все имеющиеся противопожарные ресурсы Турции. Есть жертвы среди местного населения, пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум, Мармарис и т.д.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии