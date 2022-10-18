Украинцев призвали готовиться к отключению света, воды и тепла

Всем украинцам нужно быть готовыми к отключению света, воды и тепла, отметил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.
По словам Тимошенко, ситуация критическая по всей стране, потому что все энергообъекты в разных регионах зависят друг от друга. Поэтому всей стране нужно готовиться к тому, что могут быть отключения электроэнергии, водо- или теплоснабжения.
В то же время, электричества, спасатели и областные администрации работают круглосуточно над тем, чтобы ликвидировать последствия российских атак.
рф с 10 октября атакует объекты энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины. По словам президента Владимира Зеленского, на 18 октября разрушена почти треть (30%) украинских электростанций.
В то же время, электричества, спасатели и областные администрации работают круглосуточно над тем, чтобы ликвидировать последствия российских атак.
рф с 10 октября атакует объекты энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины. По словам президента Владимира Зеленского, на 18 октября разрушена почти треть (30%) украинских электростанций.
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