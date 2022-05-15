Украинцев хотят обязать регистрировать SIM-карты по паспорту

15:02 12 августа Киев, Украина

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рассмотрит проект закона, который предусматривает обязательную регистрацию пользователей мобильной связи по паспорту.  

В сообщении говорится, что из-за стремительного развития цифровой экономики идентификация абонентов важна для эффективной системы защиты персональных данных пользователей. Много кто пользуется интернет-банкингом, онлайн-заказами товаров и услуг, из-за этого возрастают риски мошенничества.
"В результате похищения телефонов, в память которых были внесены персональные данные, возникают неприятные ситуации с банковскими счетами", – говорят в комитете.
Если этот законопроект примут, каждый владелец мобильного телефона в Украине должен будет пройти идентификацию путем заключения соответствующего договора.
 