Украинцев хотят обязать регистрировать SIM-карты по паспорту

15:02 12 августа Киев, Украина

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рассмотрит проект закона, который предусматривает обязательную регистрацию пользователей мобильной связи по паспорту.



В сообщении говорится, что из-за стремительного развития цифровой экономики идентификация абонентов важна для эффективной системы защиты персональных данных пользователей. Много кто пользуется интернет-банкингом, онлайн-заказами товаров и услуг, из-за этого возрастают риски мошенничества.

"В результате похищения телефонов, в память которых были внесены персональные данные, возникают неприятные ситуации с банковскими счетами", – говорят в комитете.