Украинцев хотят обязать регистрировать SIM-карты по паспорту

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рассмотрит проект закона, который предусматривает обязательную регистрацию пользователей мобильной связи по паспорту.
В сообщении говорится, что из-за стремительного развития цифровой экономики идентификация абонентов важна для эффективной системы защиты персональных данных пользователей. Много кто пользуется интернет-банкингом, онлайн-заказами товаров и услуг, из-за этого возрастают риски мошенничества.
В сообщении говорится, что из-за стремительного развития цифровой экономики идентификация абонентов важна для эффективной системы защиты персональных данных пользователей. Много кто пользуется интернет-банкингом, онлайн-заказами товаров и услуг, из-за этого возрастают риски мошенничества.
Если этот законопроект примут, каждый владелец мобильного телефона в Украине должен будет пройти идентификацию путем заключения соответствующего договора.
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