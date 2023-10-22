Украинцам станет проще получить разрешения на постоянное проживание в Канаде

10:52 22 октября Киев, Украина

Канада – страна с наиболее многочисленной украинской диаспорой. Поэтому с первых дней российского вторжения канадское правительство оказало огромную помощь украинцам, предоставив помощь и убежище.

Министерстве иммиграции Канады сообщает также об открытии новой миграционной программы для украинцев, желающих получить разрешение на жительство.

Прием заявок на участие в программе будет открыт 23 октября.

Программа предоставляет возможность получить разрешение на постоянное проживание граждан Украины, чьи близкие родственники имеют канадское гражданство или статус постоянного жителя Канады. Близкими родственниками считаются дети, родители, бабушки и дедушки, супруги, а также братья и сестры.

Программа также позволяет подать заявку гражданам третьих стран, если их жена или муж имеют украинское гражданство, но не могут уехать из Украины или погибли или пропали без вести.

Пока информации о сроках рассмотрения заявок и цене представления нет. Она должна появиться 23 октября.

Ранее сообщалось, что Канада приступила к ратификации обновленного соглашения о ЗСТ с Украиной.

Канада предоставит Украине помощь на $25 млн.