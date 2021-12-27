Украинцам снова обещают повысить пенсии

09:02 27 Декабрь Киев, Украина

Глава Минсоцполитики заявила об амбициозных планах: значительно повысить пенсии людям старше 70 лет. В некоторых случаях, как уточняют в ведомстве, рост пенсионных выплат уже в 2022 году должен достичь 83%. Однако речь идет о доплатах, а не о размерах официальных пенсий.



Отдельным категориям пенсионеров обещают существенное повышение государственной финансовой помощи. Рассчитывать на надбавки уже в 2022 году могут люди возрастом от 70 лет.



По словам Марины Лазебной, министра социальной политики, к октябрю 2022 года доплаты к пенсиям людям, старше 70 лет составят +300 гривен. Украинцев, указанной возрастной категории, на территории страны проживает около 4 миллионов.



Чиновница напомнила, что данная система (надбавок) внедрена еще в 2020 году. Ежемесячно с тех пор пенсионеры от 80 лет получают дополнительные 500 гривен. С октября 2021 года доплаты начали получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (по 400 гривен).



Министр соцполитики уточнила, когда и кто может рассчитывать на повышение пенсионных выплат:

Люди с инвалидностью, получившие ее в результате аварии ЧАЭС — с января 2022;

Индексация пенсий — март 2022;

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии в апреле 2022;

Повышение пенсий после увеличения минимальной зарплаты и прожиточного минимума в июле, октябре и декабре 2022;

Доплаты для пенсионеров 70+ в октябре 2022.

По заявлению Лазебной, в 2022 году средняя пенсия ожидается на уровне 4533 гривны, а минимальная для людей старше 70 лет составит не менее 3 тысяч гривен: «Поэтому минимальная пенсия для этой категории с 2020 по 2022 год вырастет на 83% — с 1638 грн до 3000 грн, то есть значительно быстрее средней», — резюмировала министр.



Тем временем правительство предупреждает украинцев о том, что около 45% граждан в будущем рискуют лишиться любых пенсионных выплат.