Украинцам, прибывающим из ВОТ, отменили самоизоляцию

В виду того, что в Украине установлен "зеленый" уровень эпидопасности, для украинцев, прибывающих с временно оккупированных территорий (ВОТ), с сегодняшнего дня отменили обязательную самоизоляцию и обсервацию.
Об этом информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, 17 июня.
Отмечается, что соответствующими изменениями, в частности, предусматривается освобождение от обязательной самоизоляции и обсервации граждан Украины, которые прибывают как с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и с временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь на контролируемые правительством Украины территории, когда на территории Украины установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности.
Таким образом, отныне граждане Украины, которые вынужденно проживают на оккупированных территориях, весь период действия "зеленой" зоны на территории Украины могут беспрепятственно пересекать КПВВ.
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