Украинцам, прибывающим из ВОТ, отменили самоизоляцию

16:54 17 июня Киев, Украина

В виду того, что в Украине установлен "зеленый" уровень эпидопасности, для украинцев, прибывающих с временно оккупированных территорий (ВОТ), с сегодняшнего дня отменили обязательную самоизоляцию и обсервацию.

Об этом информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, 17 июня.



Отмечается, что соответствующими изменениями, в частности, предусматривается освобождение от обязательной самоизоляции и обсервации граждан Украины, которые прибывают как с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и с временно оккупированной территории АР Отмечается, что соответствующими изменениями, в частности, предусматривается освобождение от обязательной самоизоляции и обсервации граждан Украины, которые прибывают как с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и с временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь на контролируемые правительством Украины территории, когда на территории Украины установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности.

«Также на период, когда на территории Украины установлен зеленый уровень эпидемической опасности, текущий контроль с помощью мобильного приложения "Дій вдома" не осуществляется», - добавили в министерстве. А также отметили, что на период действия зеленого уровня ПЦР-тестирования не нужны.

Таким образом, отныне граждане Украины, которые вынужденно проживают на оккупированных территориях, весь период действия "зеленой" зоны на территории Украины могут беспрепятственно пересекать КПВВ.