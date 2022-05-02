Украинцам предлагают выбрать новые названия для станций киевского метро

12:02 02 мая Киев, Украина

Киевский метрополитен завершил сбор предложений для переименования 5 станций метро и выбрал по 5 наиболее популярных вариантов для каждой из станций, сообщил его глава Виктор Брагинский.



Свои идеи прислали 18 812 человек. К примеру, для станции метро Минска предлагают варианты «Варшавская» и «Вышгородская». Станцию «Героев Днепра» горожане хотят переименовать в «Героев Мариуполя» или «Героев Украины». Метро «Дружбы народов» может стать «Ботанической» или «Европейской», а «Площадь Льва Толстого» – «Василия Стуса» или «Лины Костенко». Для «Берестейской» предлагают названия «Бучанская» или «Ирпенская».

Среди экзотических вариантов

Для Минской предложили названия Борщ, Реактивные гуси и Тракторная

Станцию «Героев Днепра» некоторые участники опроса видели как станцию «Имени Магистра Йоды» или «Пушистые котики».

«Берестейскую» предлагали переименовать в «Паляницу»

«Дружбы народов» хотели переименовать в «Байрактарскую» или «Чернобаевскую».

Среди вариантов для «Героев Днепра» была «Красная калина».