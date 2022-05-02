Украинцам предлагают выбрать новые названия для станций киевского метро

Киевский метрополитен завершил сбор предложений для переименования 5 станций метро и выбрал по 5 наиболее популярных вариантов для каждой из станций, сообщил его глава Виктор Брагинский.
Свои идеи прислали 18 812 человек. К примеру, для станции метро Минска предлагают варианты «Варшавская» и «Вышгородская». Станцию «Героев Днепра» горожане хотят переименовать в «Героев Мариуполя» или «Героев Украины». Метро «Дружбы народов» может стать «Ботанической» или «Европейской», а «Площадь Льва Толстого» – «Василия Стуса» или «Лины Костенко». Для «Берестейской» предлагают названия «Бучанская» или «Ирпенская».
Свои идеи прислали 18 812 человек. К примеру, для станции метро Минска предлагают варианты «Варшавская» и «Вышгородская». Станцию «Героев Днепра» горожане хотят переименовать в «Героев Мариуполя» или «Героев Украины». Метро «Дружбы народов» может стать «Ботанической» или «Европейской», а «Площадь Льва Толстого» – «Василия Стуса» или «Лины Костенко». Для «Берестейской» предлагают названия «Бучанская» или «Ирпенская».
Среди экзотических вариантов
- Для Минской предложили названия Борщ, Реактивные гуси и Тракторная
- Станцию «Героев Днепра» некоторые участники опроса видели как станцию «Имени Магистра Йоды» или «Пушистые котики».
- «Берестейскую» предлагали переименовать в «Паляницу»
- «Дружбы народов» хотели переименовать в «Байрактарскую» или «Чернобаевскую».
- Среди вариантов для «Героев Днепра» была «Красная калина».
Второй этап онлайн-голосования продлится до 9 мая. Проголосовать можно здесь. После этого результаты обработают и направят в Киевский городской совет, а затем вывод подготовит комиссия по вопросам наименований.
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