Украинцам открыли свои границы Колумбия, Нигерия, Иордания и Гана

11:11 30 Сентябрь Киев, Украина

В ходе брифинга, который состоялся сегодня, 30 сентября, миинистр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что теперь украинцы могут путешествовать в 52 страны.



Прямая речь: "Хотя туристический сезон завершился, но возможности путешествовать никто не отменял. По состоянию на сейчас таких стран 52.



С прошлого брифинга, 3 сентября, добавились еще 4 страны, не самые популярные, но тем не менее кому-то может понадобиться туда поехать - это Колумбия, Нигерия, Иордания и Гана".