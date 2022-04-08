Украина "распахнула двери" для белорусских студентов

Украинские ВУЗы готовы принять студентов из Беларуси, требовать визы или приглашения от учебных заведений не будут, такое решение продиктовано многочисленными обращениями граждан Республики Беларусь.
Об этом заявили в Минобразовании Украины.
Но отметили, что подать документы нужно не позднее 15 декабря. Документы об образовании, выданные в Беларуси, могут быть поданы без проставления на них апостиля для дальнейшего их признания в Украине, подчеркнули в Минобразования.
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