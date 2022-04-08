Украина "распахнула двери" для белорусских студентов

19:39 11 ноября Киев, Украина

Украинские ВУЗы готовы принять студентов из Беларуси, требовать визы или приглашения от учебных заведений не будут, такое решение продиктовано многочисленными обращениями граждан Республики Беларусь.

Об этом заявили в Минобразовании Украины.

"Теперь студенты могут поступить в учебные заведения на обучение по степени бакалавра, магистра, доктора философии по специальностям соответствующих отраслей знаний, при этом визы или приглашения от вуза не требуется.", - заявили в министерстве.

Но отметили, что подать документы нужно не позднее 15 декабря. Документы об образовании, выданные в Беларуси, могут быть поданы без проставления на них апостиля для дальнейшего их признания в Украине, подчеркнули в Минобразования.



